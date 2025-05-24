Gaziantep'te AB-Türkiye dayanışması için yapılan sanat duvarı açıldı

Gaziantep'te, AB-Türkiye dayanışması için yapılan sanat duvarının açılışı gerçekleştirildi.

Şehitkamil ilçesindeki Naci Topçuoğlu Bulvarı'ndaki sanat duvarının açılış törenine, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Ossowski, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in dayanışma, empati ve merhametin sembolü haline geldiğini belirterek, "Sizler sadece ihtiyaç halindeki insanlara değil aynı zamanda olasılıklara da kucak açtınız. Bu sanat eseri de tam olarak bu ruhu anlatıyor. Barışı, birliği, hafızayı, birlikte yaşama kültürünü anlatıyor." dedi.

Açılışı yapılan duvardaki Avrupa ve Türk bayraklarının ortada birleşen renklerinin, ayrılmadığına ve iki tarafı da birbirine bağladığına değinen​​​​​​​ Ossowski, sadece ticaret ve politika olarak değil, kültür, güven ve insanlık olarak da bu duvarın birleştirdiğini ifade etti.

- Suriye'ye geri dönüşler

Gaziantep'in Suriyeli mültecilere yapmış oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Ossowski, şunları kaydetti: "Önümüzdeki döneme baktığımızda Suriye'ye geri dönüşlerin güvenliği, gönüllü olması ve özenle yönetilmesi gerektiğine bizler de inanıyoruz. Yeniden inşa süreci saygı gösterilen ve dinlenen insanlarla başlamalıdır. Bunu en iyi sizler bilirsiniz, sizler ülkenize gelmiş olan bu ziyaretçilere kapınızı açtınız ve merhametinizi gösterdiniz. Bu duvar resmi birlikte yaşamanın ve yaşatmanın çok güzel bir göstergesi aynı zamanda empatiyi de çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Ortak bir şekilde yaşamanın, ortak kültürün ve dayanışmanın çok güzel bir örneğini sergiliyor." Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını dile getirerek, "Onlar bizim gönül elçimiz olarak dönüyorlar. Biz onları hiç incitmedik, artık ticaret elçimiz olarak dönüyorlar. Şimdi bu dönüşü nasıl geldiklerinde birlikte projelendirdiysek, dünya en az zararla bunu yaşasın diye ortak çalıştıysak, şimdi geri dönüşü de ortak çalışmamız gerekiyor." dedi.