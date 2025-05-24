Gaziantep'te AB-Türkiye dayanışması için yapılan sanat duvarı açıldı
Gaziantep'te, AB-Türkiye dayanışması için yapılan sanat duvarının açılışı gerçekleştirildi.
Gaziantep'te, AB-Türkiye dayanışması için yapılan sanat duvarının açılışı gerçekleştirildi.
Şehitkamil ilçesindeki Naci Topçuoğlu Bulvarı'ndaki sanat duvarının açılış törenine, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.
Ossowski, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in dayanışma, empati ve merhametin sembolü haline geldiğini belirterek, "Sizler sadece ihtiyaç halindeki insanlara değil aynı zamanda olasılıklara da kucak açtınız. Bu sanat eseri de tam olarak bu ruhu anlatıyor. Barışı, birliği, hafızayı, birlikte yaşama kültürünü anlatıyor." dedi.
Açılışı yapılan duvardaki Avrupa ve Türk bayraklarının ortada birleşen renklerinin, ayrılmadığına ve iki tarafı da birbirine bağladığına değinen Ossowski, sadece ticaret ve politika olarak değil, kültür, güven ve insanlık olarak da bu duvarın birleştirdiğini ifade etti.
- Suriye'ye geri dönüşler
Gaziantep'in Suriyeli mültecilere yapmış oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Ossowski, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki döneme baktığımızda Suriye'ye geri dönüşlerin güvenliği, gönüllü olması ve özenle yönetilmesi gerektiğine bizler de inanıyoruz. Yeniden inşa süreci saygı gösterilen ve dinlenen insanlarla başlamalıdır. Bunu en iyi sizler bilirsiniz, sizler ülkenize gelmiş olan bu ziyaretçilere kapınızı açtınız ve merhametinizi gösterdiniz. Bu duvar resmi birlikte yaşamanın ve yaşatmanın çok güzel bir göstergesi aynı zamanda empatiyi de çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Ortak bir şekilde yaşamanın, ortak kültürün ve dayanışmanın çok güzel bir örneğini sergiliyor."
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını dile getirerek, "Onlar bizim gönül elçimiz olarak dönüyorlar. Biz onları hiç incitmedik, artık ticaret elçimiz olarak dönüyorlar. Şimdi bu dönüşü nasıl geldiklerinde birlikte projelendirdiysek, dünya en az zararla bunu yaşasın diye ortak çalıştıysak, şimdi geri dönüşü de ortak çalışmamız gerekiyor." dedi.
Başkan Şahin, göçmenlerin Halep ve Şam'da okulların tamirlerini beklediğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Orada günde bir saat su geliyor. Bizim o suyu hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bombalanan okullar başta olmak üzere yerleşim yerlerini yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Biz bunu Cerablus'ta yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat Kalkanı'nı başlattığında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak oraya girdik ve 60 kamyon temizlik yaptık. Suyu getirdik, 1 yıl ekmeklerini götürdük. Nüfus 5 bindi, şu an 250 bin oldu. İnsani yaşam şartları oluşturduğunuzda onlar da hızlı bir şekilde dönüyorlar."
Konuşmaların ardından öğrencilerden oluşan koro müzik dinletisi sundu, daha sonra sanat duvarının açılış kurdelesi kesildi.
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