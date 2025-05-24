Araban Ovası'nda yılın ilk buğday hasadı yapıldı

İlk buğday hasadı yapan çiftçi Bozan'a tüccarlar Cesur ile Karademir tarafından altın hediye edildi.

2025 yılının ilk buğday hasadında dönüme 300 kilogram buğday elde eden Bozan, yeni sezon mahsulünü ilçede hububat ticareti yapan Kürşat Burak Cesur ve Yusuf Karademir'e kilogramı 12 liradan sattı.

İlçeye bağlı Kırsal Karacaören Mahallesi'nde, kentin önemli tarım ürünlerinden olan buğdayda, erken ekim yapılan bölgelerde hasat başladı.

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