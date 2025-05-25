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        Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Süper Lig şampiyonu oldu

        Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup ederek, ikili averajla Ampute Süper Lig şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:29
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        Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Süper Lig şampiyonu oldu
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        Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup ederek, ikili averajla Ampute Süper Lig şampiyonu oldu.

        Akkent Spor Köyü'nde oynanan final niteliğindeki karşılaşmada, Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşı karşıya geldi.

        Ev sahibi Şahinbey, Mohammed Mübarek, Hamza Mohammed ve Fuat Tastan’ın golleriyle rakibini 3-0 yenerek ligin zirvesine çıktı. Aynı puana (61) sahip oldukları Alves Kablo Ampute Futbol Takımı'nı ikili averajla geride bırakan Şahinbey ekibi, sezonu şampiyon tamamladı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada takımı tebrik ederek, şunları söyledi:

        "Şahinbey için bu ilk şampiyonluk değil. Daha önce iki kez Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını, üç kez de Türkiye Süper Lig kupasını kazandılar. Bu sezon dördüncü kez Süper Lig kupasını kazandılar. Bedensel engelli olmalarına rağmen, yılmadan azimle mücadele ettiler. Engelin bedende değil, zihinde olduğuna inanan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Disiplinli ve sabırlı çalışmalarıyla şampiyonluğu hak ettiler."

        Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Karakuş ise, kendilerini yalnız bırakmayan Gazianteplilere teşekkür ederek, "Şahinbey'in olduğu her yerde birincilik vardır." dedi.

        Karşılaşma sonunda madalyaları, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile AK Parti Gaziantep milletvekilleri Eyüp Özkeçeci ve İrfan Çelikaslan takdim etti.

        Kupayı alan futbolcular, saha içinde coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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