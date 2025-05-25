Gaziantep'te kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Murat ve Aynur Özdemir çifti, dün Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu Mahallesi’ndeki Antep fıstığı bahçelerinde bakım yapmak üzere 10 yaşındaki oğulları Onur Özdemir ile birlikte bölgeye gitti.

Bahçede çalıştıkları sırada çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı. Dron destekli aramaya, arama kurtarma köpeği de eşlik etti.

Arama çalışmaları bugün de devam ederken, müftülük tarafından ilçedeki camilerde kayıp anonsları yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.