Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep ile Bağdat arasında belediyecilik alanında iş birliği başlatıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Bağdat Belediyesi, belediyecilik alanında deneyim paylaşımı ve dostane ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ile Bağdat arasında belediyecilik alanında iş birliği başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Bağdat Belediyesi, belediyecilik alanında deneyim paylaşımı ve dostane ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışma başlattı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen temaslar kapsamında iki belediye heyeti bir araya geldi.

        Toplantılarda, kentsel dönüşüm, altyapı, çevre yönetimi ve dijital belediyecilik gibi başlıklarda bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca ticaretin geliştirilmesine yönelik iş birliği adımları da ele alındı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığındaki heyette, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ile belediye teknik ekibi yer aldı.

        Heyet, Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa Kadhim ile yapılan görüşmenin ardından Bağdat Valisi Abdulmutallip Alavli'yi de ziyaret etti.

        Bağdat Belediyesi ile düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, "Bizde 'Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz' derler. Bağdat çok özel bir şehir. Bir belediyeci gözüyle baktığımda, buranın akıllı, yeşil ve dirençli bir şehir olması için tüm tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Mezopotamya’nın kalbi, medeniyetin beşiği Bağdat ile kardeş olmak bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkan Şahin'e, böyle kıymetli bir ekiple buraya geldiği için teşekkür ediyorum. İki ülke ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediği bir dönemdeyiz. Yerel yönetimler arasında kurulan bu tür iş birliklerinin önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum." dedi.

        Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa Kadhim ise verilen teknik destekten dolayı teşekkür ederek, iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni hafta sağanakla geliyor! AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        Yeni hafta sağanakla geliyor! AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Gaziantep'te kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Süper Lig şampiyonu oldu
        Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Süper Lig şampiyonu oldu
        Gaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
        Gaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
        Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı
        Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı
        Gaziantep'te öğretmenin öğrencilerine uygunsuz soru sorduğu iddiasına soruş...
        Gaziantep'te öğretmenin öğrencilerine uygunsuz soru sorduğu iddiasına soruş...
        Gaziantep FK – Kasımpaşa : 2-2
        Gaziantep FK – Kasımpaşa : 2-2