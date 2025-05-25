Gaziantep ile Bağdat arasında belediyecilik alanında iş birliği başlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Bağdat Belediyesi, belediyecilik alanında deneyim paylaşımı ve dostane ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışma başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen temaslar kapsamında iki belediye heyeti bir araya geldi.

Toplantılarda, kentsel dönüşüm, altyapı, çevre yönetimi ve dijital belediyecilik gibi başlıklarda bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca ticaretin geliştirilmesine yönelik iş birliği adımları da ele alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığındaki heyette, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ile belediye teknik ekibi yer aldı.

Heyet, Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa Kadhim ile yapılan görüşmenin ardından Bağdat Valisi Abdulmutallip Alavli'yi de ziyaret etti.

Bağdat Belediyesi ile düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, "Bizde 'Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz' derler. Bağdat çok özel bir şehir. Bir belediyeci gözüyle baktığımda, buranın akıllı, yeşil ve dirençli bir şehir olması için tüm tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Mezopotamya’nın kalbi, medeniyetin beşiği Bağdat ile kardeş olmak bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkan Şahin'e, böyle kıymetli bir ekiple buraya geldiği için teşekkür ediyorum. İki ülke ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediği bir dönemdeyiz. Yerel yönetimler arasında kurulan bu tür iş birliklerinin önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum." dedi.

Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa Kadhim ise verilen teknik destekten dolayı teşekkür ederek, iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.