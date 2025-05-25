Gaziantep Bisiklet Festivali'nde yaklaşık 600 kişi pedal çevirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte son 10 yılda bisiklet yollarının 100 kilometreye ulaştığını belirterek, yeni projelerle Gaziantep'i ulaşımda öncü şehirlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Etkinlikte, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 katılımcı 5 kilometrelik güzergahta bisiklet sürdü.

Festival, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çevreci, erişilebilir, akıllı ve insan odaklı ulaşım çözümlerini yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü Gaziantep Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Strateji Planı (GAUS) Projesi kapsamında Festival Park'ta gerçekleştirildi.

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