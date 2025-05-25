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        Gaziantep Bisiklet Festivali'nde yaklaşık 600 kişi pedal çevirdi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Bisiklet Festivali'nde, farklı yaş gruplarından yaklaşık 600 kişi 5 kilometre pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:13 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:20
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        Gaziantep Bisiklet Festivali'nde yaklaşık 600 kişi pedal çevirdi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Bisiklet Festivali'nde, farklı yaş gruplarından yaklaşık 600 kişi 5 kilometre pedal çevirdi.

        Festival, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çevreci, erişilebilir, akıllı ve insan odaklı ulaşım çözümlerini yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü Gaziantep Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Strateji Planı (GAUS) Projesi kapsamında Festival Park'ta gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 katılımcı 5 kilometrelik güzergahta bisiklet sürdü.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte son 10 yılda bisiklet yollarının 100 kilometreye ulaştığını belirterek, yeni projelerle Gaziantep'i ulaşımda öncü şehirlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Festival alanında kurulan çeşitli stantlarda bilgilendirme faaliyetleri yapılırken, etkinlik kapsamında 2 yetişkin bisikleti ve 15 çocuk bisikleti hediye edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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