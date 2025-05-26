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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:40
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Şehitkamil ilçesinde M.B'ye ait iş yerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.

        Söz konusu iş yerinde yapılan aramalarda, 94 lazerli ısıtıcı, 38 cep telefonu, 31 saç şekillendirici,

        23 masaj aleti, 17 mikser, 12 vakumlu termos, 11 klima ve 7 epilasyon cihazı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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