Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi

        İslahiye ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İslahiye ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi

        Sıdıka Tayyar Hatun Camisi, Selahaddin Eyyubi Camisi (Altınüzüm Mahallesi), Uşşaki Camisi ve İhlasiye Camisi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kermeste, el emeği ürünler, yiyecekler ve çeşitli hediyelikler satışa sunularak Kur’an kurslarına maddi katkı sağlandı.

        İlçe Müftüsü Mustafa Demir, kermese ilişkin yaptığı açıklamada, "Kur'an kurslarımızın ihtiyaçlarına destek olmak için düzenlediğimiz bu anlamlı kermese katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbimiz yapılan bu güzel hayırları kabul eylesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te çakarlı araç sürücüsüne 149 bin lira ceza
        Gaziantep'te çakarlı araç sürücüsüne 149 bin lira ceza
        Gaziantep'te "Ufuk Avrupa bilgi günü" programı
        Gaziantep'te "Ufuk Avrupa bilgi günü" programı
        Filmlerden etkilenerek başladığı karatede Balkan şampiyonluğu hedefliyor
        Filmlerden etkilenerek başladığı karatede Balkan şampiyonluğu hedefliyor
        Araban'da "Hayat boyu öğrenme şenlikleri" başladı
        Araban'da "Hayat boyu öğrenme şenlikleri" başladı
        Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
        Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
        Gaziantep'te evlenecek çiftler 20 firmadan indirimli ürün alabilecek
        Gaziantep'te evlenecek çiftler 20 firmadan indirimli ürün alabilecek