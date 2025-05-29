İslahiye'de Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi

İslahiye ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi

Sıdıka Tayyar Hatun Camisi, Selahaddin Eyyubi Camisi (Altınüzüm Mahallesi), Uşşaki Camisi ve İhlasiye Camisi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kermeste, el emeği ürünler, yiyecekler ve çeşitli hediyelikler satışa sunularak Kur’an kurslarına maddi katkı sağlandı.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir, kermese ilişkin yaptığı açıklamada, "Kur'an kurslarımızın ihtiyaçlarına destek olmak için düzenlediğimiz bu anlamlı kermese katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbimiz yapılan bu güzel hayırları kabul eylesin." dedi.