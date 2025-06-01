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        Nurdağı'nda depremde yıkılan cami yeniden yapıldı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Kırkpınar Mahallesi Camisi, yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:37 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:37
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        Nurdağı'nda depremde yıkılan cami yeniden yapıldı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Kırkpınar Mahallesi Camisi, yeniden ibadete açıldı.

        Açılış törenine İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Mesut Kaya ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

        Törende konuşan İlçe Müftüsü Ayyıldız, camilerin sadece fiziki yapılardan ibaret olmadığını belirterek "Bugün Allah’ın evlerinden birinin daha kapılarını yeniden aralıyoruz. Bir caminin açılışı, yalnızca taş ve harçla örülmüş bir binanın ibadete açılması değil, aynı zamanda gönüllerin de yeniden inşa edilmesidir." dedi.

        Yapılan duanın ardından cami yeniden hizmete açıldı.

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