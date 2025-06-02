Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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