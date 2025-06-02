GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile otomobil sürücüsü Kuvrağ ve yanındaki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kestanlıoğlu ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde karşı yoldan gelen ve refüjü aşan otomobilin hafif ticari araca çarpması yer alıyor.

Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler, Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete'nin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.