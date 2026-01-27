Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Halep Valiliğini ziyaret etti:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Aynularab bölgesindeki insani koridorun sorunsuz şekilde işlediğini belirterek, "İnşallah yakın gelecekte bu istikrarın sağlanması anlamında daha güçlü adımların atılacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

        Giriş: 27.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:42
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Halep Valiliğini ziyaret etti:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Aynularab bölgesindeki insani koridorun sorunsuz şekilde işlediğini belirterek, "İnşallah yakın gelecekte bu istikrarın sağlanması anlamında daha güçlü adımların atılacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

        Zorlu, beraberindeki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcıları Naim Makas ve Temel Akyürek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve diğer ilgililerle Halep Valiliğine ziyarette bulundu.

        Halep Valisi Azzam el-Garib'i makamında ziyaret eden Zorlu, beraberindeki heyetle görüşmeler gerçekleştirdi.

        Zorlu, görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Gaziantep'teki buluşmasından hemen önce Halep Valisinin davetlisi olarak Suriye'de bulunduklarını hatırlattı.

        Halep'in büyük bir medeniyetin buluştuğu, kadim tarihin kesişme noktası olduğunu, bu yüzden de bölgenin kendileri için önem arz ettiğini dile getiren Zorlu, "Özellikle 8 Aralık tarihinden itibaren Ahmed Şara yönetiminde Suriye'nin istikrarı, güvenliği, huzuru ve barışı için gerçekten önemli sonuçlara imza atılıyor. Bu anlamda Suriye-Türkiye arasındaki ilişkilerin de önemli bir noktası olarak Halep'i görüyoruz." dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Türk Dünyası Belediyeler Birliğini temsilen Halep'in yeniden inşası, imarı ve özellikle belediyecilik noktasında iş birliği başlıklı konuları görüşmek üzere Halep'te olduklarını anlatan Zorlu, şunları kaydetti:

        "Valimizin yönetiminde, değerli belediye başkanı ve diğer heyetle çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah başta su kaynakları olmak üzere Halep'in yeniden imarında park, bahçe ve okulların inşasında çok boyutlu iş birliğini hayata geçirme arzusundayız. Bölgesel kalkınma ve bölgesel ekonomiyi hep birlikte başta sınır illerimiz olmak üzere bir büyük seferberliği de yakın gelecekte arzu ediyoruz. Bunun gerekli detaylarını az önce Valilik ve diğer yetkili kurumlarla da görüşüp müzakere etme fırsatı bulduk."

        Zorlu, iki dost ve komşu ülke olarak zor günlerde birlikteliği sürdürdüklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu irade, kararlı duruşun sadece bölge açısından değil bugün dünyada örnek gösterilen irade olarak ortaya çıktığını vurguladı.

        Tutarlı politikaların ne kadar haklı ve doğru olduğunu zamanla herkesin gördüğünü aktaran Zorlu, Suriye ve Türkiye'nin istikrarı daha iyi, güçlü bir iş birliği adımı atması noktasında gayret sarf edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:


        "Tabii bu kapsamda özellikle terör örgütünün Suriye'den gönderilmesi ve buradaki varlığına ilişkin olarak da Vali ile istişare yapma fırsatı bulduk. Bu konuda gerçekten büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Ayn-el Arab bölgesindeki açılan insani koridor işliyor ve hiçbir sorun yaşanmadı. Bizzat kendilerinden burada öğrenmiş olduk. İnşallah yakın gelecekte bu istikrarın sağlanması anlamında daha güçlü adımların atılacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

        - Gaziantep'teki belediyelerden destek

        Zorlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Tarihimizin belirtileri Halep'te olduğu gibi duruyor. Dolayısıyla heyetimizle birlikte Halep'in yeniden inşası nasıl gerçekleşebilir? Belediyecilik anlamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve belediyelerimiz nasıl katkı sağlayabilir? Bu amaçla verimli görüşme gerçekleştirdik. Yavaş yavaş sonuçlarını da almaya başladık. Bu gerçekleştireceğimiz toplantımıza inşallah Halep Belediye Başkanı da katılacak. Bu başlangıç inşallah büyüyerek devam edecek. En önemlisi belediyecilik anlamında başta su kaynaklarının yönetimi olmak üzere bölgemizin birlikte kalkınması, büyümesi ve güçlenmesi adına ortak bir komitenin oluşturulması fikri üzerinde mutabık kaldık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ve merkez belediyemizin şu an buraya ciddi katkıları söz konusu. 5 çöp kamyonu, 750 konteyner, önümüzdeki ay inşallah buraya gelmiş olacak. Hep birlikte halklarımızın geleceği, iş birliği için çalışmaya gayret edeceğiz. "

        - Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vurgusu

        Zorlu, bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye'nin yanı sıra artık terörsüz bölge de konuşulmaya başlandı. Bu anlamda Halep Valisi ile görüşmelerinizle ilgili, bu konuya ilişkin neler söylersiniz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

        "Tabii Suriye'nin bütünlüğü, birliği ve önümüzdeki süreçte yeniden inşası bizim için büyük önem taşıyor. Suriye yönetiminin 8 Aralık'tan sonra attığı önemli adımları memnuniyetle takip ediyoruz. Bizim Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz elbette buradaki gelişmelerden ayrı düşünülemez. Terör örgütünün bütün provokasyonlarına rağmen Şara yönetiminin bu konudaki adımlarının önümüzdeki günlerde sonuç vereceğini düşünüyoruz. Tabii provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ayn-el Arab bölgesinde insani koridor açıldı. Şu anda orada insanlar bu koridordan gelmeye başladılar. Güvenli bölgelere aktarılmaya başlanıyorlar. Dolayısıyla bizim baştan beri savunduğumuz terör örgütüyle bu ülkede yaşayan Kürt kardeşlerimiz birbirinden ayrıdır. Türkler, Kürtler, Araplar, Türkmenler bu bölgede yaşayan bütün topluluklar, Suriye'nin birer parçasıdır. Bu bakımdan bu anlayışın hayata geçiyor olması, önümüzdeki dönem için umut verici. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye'nin bütünlüğü için yeniden inşası ve imarı ve istikrarı için elimizden gelen desteği sürdüreceğiz."

