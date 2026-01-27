Habertürk
        Gaziantep'te 43 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 43 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 43 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:22 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:22
        Gaziantep'te 43 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 43 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle "dolandırıcılık" suçundan 43 yıl 5 ay hapis cezası ve adli para cezası bulunan M.Y. (57) yakalandı.

        Hükümlünün ayrıca 5 suç kaydının bulunduğu, Malatya , Kocaeli , Kayseri ve Ankara Ağır Ceza İlamat Masalarınca 6 farklı dosyadan arandığı öğrenildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

