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        Jandarma'dan tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde KADES tanıtımı

        –İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilere Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:03
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        Jandarma'dan tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde KADES tanıtımı
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        –İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilere Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

        İslahiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulamayı daha fazla kadın vatandaşın telefonuna yüklemesini sağlamak amacıyla "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine" dair kanunun anlatılmasına yönelik çalışma yaptı.

        Tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde, stant kuran ekipler, müzeyi ziyarete gelen kadınlara cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği bir uygulama olan KADES Aplikasyonu anlattı.

        Ekipler, ziyaretçilere hazırlanan broşürleri de dağıttı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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