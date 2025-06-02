Nizip'te asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Uygulamalarda 7 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çalıntı araç, bir miktar uyuşturucu madde ile 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı.

Uygulama kapsamında ekipler, bazı araçları durdurup arama yaptı, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.