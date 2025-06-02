Nizip'te asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli ve aranan kişilere yönelik uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında ekipler, bazı araçları durdurup arama yaptı, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Uygulamalarda 7 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çalıntı araç, bir miktar uyuşturucu madde ile 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı.
Asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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