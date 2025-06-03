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        Gaziantep'te havaya ateş eden şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde havaya ateş eden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:26 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:26
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        Gaziantep'te havaya ateş eden şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde havaya ateş eden şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahüseyinli Mahallesi'nde Y.K'nin kendisine ait ruhsatsız tabancayla 14 el ateş ettiği ve sokakta bulunan vatandaşları tehdit ettikten sonra olay yerinden kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, zanlı Y.K'yi suç aleti ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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