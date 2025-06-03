Gaziantep'te havaya ateş eden şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahüseyinli Mahallesi'nde Y.K'nin kendisine ait ruhsatsız tabancayla 14 el ateş ettiği ve sokakta bulunan vatandaşları tehdit ettikten sonra olay yerinden kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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