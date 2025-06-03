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        Gaziantep'te trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğu için tören düzenlendi

        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 5 kişiden anne ve iki çocuğu için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:05 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:24
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        Gaziantep'te trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğu için tören düzenlendi
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        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 5 kişiden anne ve iki çocuğu için tören düzenlendi.

        İki gün önce Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni anne Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete'nin (1) cenazeleri hastane morgundan alınarak İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen tören alanına getirildi.

        Hastanede tedavisi süren baba Ahmet Kestanlıoğlu da ambulansla sedye üzerinde göğsünde çocuklarının oyuncağıyla tören alanına geldi.

        Törende konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan, elim bir trafik kazasında kaybettikleri personellerinin acısını tarif etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Çalışanımız olan Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete'yi elim bir trafik kazasında maalesef kaybettik. Bu acının tarifi mümkün değil. Başta Ahmet Kestanlıoğlu ailesi, tüm sevenleri ve sağlık camiası ile 112 ailesine Allah'tan rahmet, sabır ve metanet diliyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner'in yaptığı duanın ardından cenazeler defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.

        Törene, Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, 112 Acil Sağlık personelleri, sağlık çalışanları, çok sayıda vatandaş ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

        İki gün önce Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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