Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehitkamil İlçesi 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında tesisin bir kısmı zarar gördü.
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