Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında tesisin bir kısmı zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şehitkamil İlçesi 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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