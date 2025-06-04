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        Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:01 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:09
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        Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şehitkamil İlçesi 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında tesisin bir kısmı zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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