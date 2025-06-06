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        Gaziantep FK'nin kaptanı Maxim, 3 kulvarda kulüp tarihine geçti

        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu tamamlayan Rumen futbolcu Alexandru Maxim, kulüp tarihinde "en çok maça çıkan", Süper Lig'de "en çok gol atan" ve "en çok süre alan" oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:01
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        Gaziantep FK'nin kaptanı Maxim, 3 kulvarda kulüp tarihine geçti
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        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu tamamlayan Rumen futbolcu Alexandru Maxim, kulüp tarihinde "en çok maça çıkan", Süper Lig'de "en çok gol atan" ve "en çok süre alan" oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

        Gaziantep ekibinin, Süper Lig'de mücadele ettiği 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Maxim, o sezon çıktığı 15 karşılaşmada 7 golle takımına katkıda bulundu.

        Kısa sürede taraftarın gözdesi haline gelen 35 yaşındaki Rumen oyuncu, 2020-2021 sezonu öncesinde kendisini Gaziantep ekibine bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

        - En çok gol attığı sezon

        2020-2021 sezonunda ligde 38 karşılaşmada forma giyen Maxim, en skorer sezonunu geçirdi ve 15 kez fileleri havalandırdı.

        2021-2022 sezonunda sakatlığı nedeniyle ligin ilk 6 haftasında formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, ligde çıktığı 31 karşılaşmada 14 gol attı.

        2022-2023 sezonunda 21 maçta 4 gol kaydeden orta saha oyuncusu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

        Rumen futbolcu, 2023-2024 sezonunda ise ligde forma giydiği 34 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

        2024-2025 sezonunun başında kaptanlık pazubendini koluna geçiren Maxim, çıktığı 34 karşılaşmada 7 golle takımını sırtlamaya devam etti.

        - Kulüp tarihine geçti

        Kırmızı-siyahlı formayı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 190 karşılaşmada terleten Maxim, kulüp tarihinde en çok maça çıkan oyuncu olmayı başardı.

        Rumen oyuncu ayrıca Süper Lig'de attığı 50 golle "en çok gol atan" ve sahada kaldığı 14 bin 35 dakika ile "en çok süre alan" oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

        Alexandru Maxim'in Gaziantep FK formasıyla Süper Lig karnesi şöyle:

        SezonMaçGol

        Süre2019-202015712932020-2021381530452021-2022311424962022-2023*21418882023-202434326782024-20253472635

        * Maxim, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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