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        Gaziantep'te çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:48
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        Gaziantep'te çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Kozdere Mahallesi kırsalında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına, 2 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 su tankı ile müdahale edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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