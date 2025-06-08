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        Gaziantep'te araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te hafif ticari araçta 58 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 23:44 Güncelleme: 08.06.2025 - 23:44
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        Gaziantep'te araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'te hafif ticari araçta 58 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta, 58 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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