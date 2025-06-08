Gaziantep'te araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te hafif ticari araçta 58 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te hafif ticari araçta 58 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta, 58 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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