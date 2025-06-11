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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 21:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 21:17
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde, buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Araban Ovası'nda buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük arazinin bazı bölümlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Vatandaşların, yangının diğer tarlalara sıçramaması için bazı alanları traktörlerle sürdüğü görüldü. Yangında 20 keçi telef oldu.

        İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Yılmaz, "İhbar alır almaz 8 araç, 1 iş makinesi ve 18 personeli bölgeye yönlendirdik. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü ve Araban Belediyesinden araç ve personel desteği aldık. Yangını, yoğun müdahalenin ardından kontrol altına aldık. Hasar tespit çalışmamız devam ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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