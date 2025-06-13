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        Araban'daki Sıtma Pınar Çayı temizlendi

        Gaziantep'in Araban ilçesindeki Sıtma Pınar Çayı'nda temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:59
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        Araban'daki Sıtma Pınar Çayı temizlendi
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        Gaziantep'in Araban ilçesindeki Sıtma Pınar Çayı'nda temizlik çalışması yapıldı.

        Araban Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya (34) kendi şirketine ait iş makinalarıyla çayı atıklardan temizlendi.

        Bölge halkı tarafından piknik yapmak ve doğal kaynak suyundan yararlanmak amacıyla tercih edilen Sıtma Pınar Çayı, bölgeye gelenlerin beğenisini topluyor.

        Sarıkaya, ilçenin önemli alanları arasında yer alan bölgede yapılan temizliğin halka hayırlı olmasını temenni ederek, bölgeye gelenlerin artık daha rahat piknik yapabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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