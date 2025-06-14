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        Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 01:42 Güncelleme: 14.06.2025 - 01:42
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        Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Akçakent Mahallesi yakınlarında bulunan bir evde İ.S. ile Mehmet Hünger arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S. Hünger'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaptığı incelemede Hünger'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olaya karışan İ.S'nin jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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