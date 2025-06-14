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        Gaziantep'te LGS sınavı nedeniyle yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

        Gaziantep'te yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle ulaşım ücretsiz olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:36
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        Gaziantep'te LGS sınavı nedeniyle yarın toplu taşıma ücretsiz olacak
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        Gaziantep'te yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle ulaşım ücretsiz olacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yarın ulaşımda sorun yaşamaması için Gaziray, tramvay ve otobüsleri (turuncu) ücretsiz olacak.

        Ayrıca standart pazar günü tarifesine ilave olarak, sınav sebebiyle BO1, B5O ve B54 hatlarında 21 araçla 103 ek sefer gerçekleştirecek.

        Sınava girecek olan tüm öğrenciler Gaziantep Kart ile Gaziray, tramvay ve otobüslerde saat 14.00'a kadar ücretsiz biniş yapabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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