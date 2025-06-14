Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te gazetecilere diksiyon ve haber spikerliği eğitimi verildi

        Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde gazetecilere yönelik 'Uygulamalı Diksiyon ve Haber Spikerliği' eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:37 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te gazetecilere diksiyon ve haber spikerliği eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde gazetecilere yönelik 'Uygulamalı Diksiyon ve Haber Spikerliği' eğitimi düzenlendi.

        'Sesinle Güç Kazan, Duruşunla Etki Yarat' sloganıyla yürütülen ve spiker Nihan Günay tarafından doğru ses, nefes ve beden kullanımı konusunda uygulamalı anlatımlar yapılan eğitim, Ay Medya binasında gerçekleştirildi.

        İki gün süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

        GGC Başkanı Meral Ay, meslektaşlarının gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda benzer eğitimler vermeye devam edeceklerini söyledi.

        ATV Ana Haber Spikeri Nihan Günay ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te LGS sınavı nedeniyle yarın toplu taşıma ücretsiz olacak
        Gaziantep'te LGS sınavı nedeniyle yarın toplu taşıma ücretsiz olacak
        TIR'ın dorsesindeki konteyner, yola devrildi
        TIR'ın dorsesindeki konteyner, yola devrildi
        Gaziantep'te arpa ve buğday hasadı sürüyor
        Gaziantep'te arpa ve buğday hasadı sürüyor
        Gaziantep FK'yi yabancı oyuncuları "sırtladı"
        Gaziantep FK'yi yabancı oyuncuları "sırtladı"
        Trafik kazasıyla kararan hayatları engelsiz yaşam merkezinde kurdukları dos...
        Trafik kazasıyla kararan hayatları engelsiz yaşam merkezinde kurdukları dos...
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu