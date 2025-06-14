Gaziantep'te gazetecilere diksiyon ve haber spikerliği eğitimi verildi

'Sesinle Güç Kazan, Duruşunla Etki Yarat' sloganıyla yürütülen ve spiker Nihan Günay tarafından doğru ses, nefes ve beden kullanımı konusunda uygulamalı anlatımlar yapılan eğitim, Ay Medya binasında gerçekleştirildi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde gazetecilere yönelik 'Uygulamalı Diksiyon ve Haber Spikerliği' eğitimi düzenlendi.

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