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        Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir getirildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:32 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:32
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        Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir getirildi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Memik Yılmaz ile başkan yardımcısı Halil Uğur'un katılımıyla gerçekleşen törende Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü'nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e, Bodrum FK'yı ise 2. Lig'den 1. Lig'e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor'u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e taşımıştır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir'e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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