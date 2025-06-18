Gaziantep'te 22 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 22 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.D. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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