Gaziantep'te otomobilin iki işçi servisine çarptığı kazada 10 kişi yaralandı

Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi Araban Yolu Caddesi'nde, sürücüsü henüz ismi öğrenilemeyen 27 BAJ 766 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek sürücüleri öğrenilemeyen 27 S 9471 ve 27 ATC 940 plakalı işçi servis araçlarına çarptı.

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