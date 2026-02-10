Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te "Sandıktan Belleğe: Meral Dai'nin 70 Yıllık Çeyizi" sergisi açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel mirası koruma çalışmaları kapsamında hazırlanan "Sandıktan Belleğe: Meral Dai'nin 70 Yıllık Çeyizi" sergisi açıldı.

        Giriş: 10.02.2026 - 17:02 Güncelleme: 10.02.2026 - 17:02
        Gaziantep'te "Sandıktan Belleğe: Meral Dai'nin 70 Yıllık Çeyizi" sergisi açıldı
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel mirası koruma çalışmaları kapsamında hazırlanan "Sandıktan Belleğe: Meral Dai'nin 70 Yıllık Çeyizi" sergisi açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan sergide, Antep İşi Nakış'ın kentin kültürel hafızasını taşıyan miras olarak ele alınıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, sergiye katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Küçük yaşlardan itibaren el işlerine ilgisi olduğunu belirten Varank, şunları ifade etti:

        "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'i başka bir kulvara taşıdı. Kadın olmasının getirdiği bir artı mutlaka vardır ancak onun şahsının ortaya koyduğu güçlü bir vizyon da var. Gaziantep'i bir markaya dönüştürdü. Gastronomiden kültüre kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza attı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren el emeği değerlerin korunması ve tanıtılması çok kıymetli."

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Feray Yılmaz da Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve kültürü sandıktan çıkarıp güncel hayata yansıttıklarını belirtti.

        Antep işinin köklü bir kültürel miras olduğunu dile getiren Yılmaz, "Antep İşi Nakış'ının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi de bunun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Antepli kadınların sabırla, ilmek ilmek işlediği bu eserler, anneden kıza, anneanneden toruna, babaanneden toruna aktarılan önemli bir kültürel mirastır." değerlendirmesinde bulundu.

        Sergi sahibi Meral Dai ise serginin hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür ederek, Antep kültürüne hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti.​​​​​​​



