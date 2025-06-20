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        Gaziantep'te toplu taşıma YKS günlerinde ücretsiz olacak

        Gaziantep'te 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla GAZİRAY, tramvay ve turuncu otobüs hatları sınav günlerinde ücretsiz olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:56
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        Gaziantep'te toplu taşıma YKS günlerinde ücretsiz olacak
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        Gaziantep'te 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla GAZİRAY, tramvay ve turuncu otobüs hatları sınav günlerinde ücretsiz olacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sınav merkezlerine kolay ve zamanında ulaşabilmesi amacıyla BO1, B50, B53 ve B84 numaralı hatlarda toplam 103 ek sefer düzenlenecek.

        YKS'ye girecek öğrenciler, cumartesi günü saat 14.00'e kadar, pazar günü ise saat 18.30'a kadar Gaziantep Kart ile tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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