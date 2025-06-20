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        Gaziantep'te 900 bin öğrenciye Temapark'ın biletleri ücretsiz verildi

        Gaziantep'te 900 bin öğrenciye karne hediyesi olarak Temapark'ın biletleri ücretsiz verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:46
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        Gaziantep'te 900 bin öğrenciye Temapark'ın biletleri ücretsiz verildi
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        Gaziantep'te 900 bin öğrenciye karne hediyesi olarak Temapark'ın biletleri ücretsiz verildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde temel eğitimde öğrenim gören 900 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine Temapark'ın biletleri karne hediyesi olarak ücretsiz verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların mutluluğuna önem verdiklerini belirterek, yaz tatilinin dinlenme, eğlenme ve güzel anılar biriktirme zamanı olduğunu bildirdi.

        Temel eğitimde öğrenim gören yaklaşık 900 bin öğrenciye Temapark'a ücretsiz bilet verdiklerini ifade eden Şahin, "Salıncağa binin, dönme dolapta gökyüzünü izleyin, arkadaşlarınızla birlikte doyasıya eğlenin. Çünkü siz ne kadar mutluysanız, biz de o kadar güçlü ve umut doluyuz. Haydi, bu yaz Temapark'ta buluşalım. Eğlence sizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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