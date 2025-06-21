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        Gaziantep'te anız yangınlarına yönelik dron destekli denetim yapılıyor

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından anız yangınlarına yönelik denetim yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:19
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        Gaziantep'te anız yangınlarına yönelik dron destekli denetim yapılıyor
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından anız yangınlarına yönelik denetim yapılıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, doğaya ve çevreye zarar veren anız yakılması olaylarına karşı resmi ve sivil devriye ekipleri tarafından dron destekli denetim yapılıyor.

        Devriye ekipleri denetimlerin yanı sıra buğday ve arpa gibi mahsullerin biçerdöverle hasat edildiği bölgelerde arazi sahiplerine sahada eğitim vererek olası anız yangınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

        Açıklamada, anız yangınının ekilecek ürüne zarar verdiği, toprağı verimsizleştirdiği, toprakta yaşayan canlıları öldürdüğü belirtilerek, anız yakanlara asla müsamaha gösterilmeyeceği ve gerekli yasal cezai işlemin yapılacağı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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