Gaziantep'te anız yangınlarına yönelik dron destekli denetim yapılıyor

Devriye ekipleri denetimlerin yanı sıra buğday ve arpa gibi mahsullerin biçerdöverle hasat edildiği bölgelerde arazi sahiplerine sahada eğitim vererek olası anız yangınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, doğaya ve çevreye zarar veren anız yakılması olaylarına karşı resmi ve sivil devriye ekipleri tarafından dron destekli denetim yapılıyor.

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