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        Gaziantep'te çıkan örtü yangını söndürüldü

        Gaziantep'in Araban ilçesine çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:08 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:23
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        Gaziantep'te çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Gaziantep'in Araban ilçesine çıkan örtü yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Sarıtepe ile Hasanoğlu mahalleleri arasındaki kuruyan bitki örtülerinin yoğunlukta olduğu bölgede henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

        Yangın, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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