GÜNCELLEME - Gaziantep'te halk otobüsü şoförünü silahla yaralayan zanlı yakalandı

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yapılan paylaşımda, halk otobüsü şoförünün tartıştığı başka bir araç sürücüsü tarafından sağ ayağından silahla yaralandığı hatırlatılarak, 17 suç kaydı bulunan olayın şüphelisi İ.H.N'nin adresinin polis ekiplerince tespit edildiği kaydedildi.

Otobüsün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin otomobiliyle otobüse yanaştığı, bir süre tartıştıktan sonra şoföre tabancayla ateş ettiği görülüyor.

Alınan bilgiye göre, özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf (65), yol verme nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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