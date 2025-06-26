Nurdağı İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde geleceğin aşçıları yetişiyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (GASMEK) bünyesinde verilen kurslarda geleceğin aşçıları yetişiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi kapsamında kurulan İpekyolu Nurdağı Sosyal Girişimcilik Merkezi hem yetişkinlere hem de gençlere yönelik mesleki eğitim sağlıyor.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinesinde çok sayıda kurum tarafından desteklenen merkezde eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak, nitelikli işçi statüsüne kavuşuyor ve hem kamu hem de özel sektörde istihdam olanaklarına erişebiliyorlar.

Kurs öğreticisi Pınar Bakar, gazetecilere, "Fatma Şahin başkanımızın desteğinde kursumuza devam ediyoruz. 20 kişilik kursumuzda gastronomi kenti Gaziantep’in yöresel yemeklerini yaparak eğitimlerimizi veriyoruz. Bizlere destek olan başta başkanımız Fatma Şahin olmak üzere, Gaziantep Valiliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı, GASMEK ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile desteklerini sağlayan diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.