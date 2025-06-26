Gaziantep'te anız yakan kişiye para cezası

Bu kapsamda Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi'nde C.K'nın 85 dönüm buğday bahçesinden kalanları yakarak anız yangınına neden olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınları ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye çalışmalarına devam ediyor.

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