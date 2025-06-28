GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kartal, İkizkuyu, Keçikuyusu ve Terken mahallelerini etkileyen yangına, AFAD, Kızılay, UMKE ekiplerinin müdahale ettiğini dile getiren Erciyas, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını sözlerine ekledi.

İtfaiye ekipleri ise 27 araç ve 45 personelle yangına destek veriyor.

Yangına, 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ve 80 personelle müdahale ediliyor.

Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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