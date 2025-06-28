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        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:18 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:18
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        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

        Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ve 80 personelle müdahale ediliyor.

        İtfaiye ekipleri ise 27 araç ve 45 personelle yangına destek veriyor.

        - "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, yangından yaklaşık 300 hektar alanın etkilendiğini belirtti.

        Kartal, İkizkuyu, Keçikuyusu ve Terken mahallelerini etkileyen yangına, AFAD, Kızılay, UMKE ekiplerinin müdahale ettiğini dile getiren Erciyas, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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