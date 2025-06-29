Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 00:20 Güncelleme: 29.06.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ve 80 personelle müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise 27 araç ve 45 personelle yangınla mücadeleye destek verdi.

        Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde söndürüldü.

        Yaklaşık 310 hektarın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

        Benzer Haberler

        Gaziantep Kalesi'nin ekimde ziyarete açılması planlanıyor
        Gaziantep Kalesi'nin ekimde ziyarete açılması planlanıyor
        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Gaziantep'te orman yangını (2)
        Gaziantep'te orman yangını (2)
        TIR'ın çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
        TIR'ın çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
        Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor
        Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor
        Gaziantep'te orman yangını- Yeniden
        Gaziantep'te orman yangını- Yeniden