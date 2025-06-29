Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusu tanıtıldı

Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan "Sultan" ve "Nil" adlı aslanların dünyaya gelen üç yavrusu tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimlerini verdiği ve talimatıyla 2018 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilen "Sultan" ve "Nil"in 1,5 aylık üç yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Özel olarak hazırlanan alanda tanıtılan aslan yavruları, Doğal Yaşam Parkı’nın maskotu haline geldi.

Yavru aslanları ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, merkezin Avrupa’nın sayılı tesislerinden biri olduğunu söyledi.

Burada birçok hayvanın bir arada yaşadığını belirten Şahin, "Burası, hayvanlarımızın çeşitliliği, doğurganlığı ve mutluluğu açısından örnek bir tesis. Doğayı, çiçeği, böceği, aslanı sevmek lazım. Bu işi sevgiyle yapabilirsiniz. 2018 yılında Sudan Başbakanı, 'siz ümmetin aslanısınız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği aslanlardan üç yavru dünyaya geldi. Bu türler genelde bir ya da iki yavru doğurur ama Gaziantep'te üçüz ve dördüz doğuruyorlar; çünkü mutlular." dedi.