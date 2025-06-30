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        Gaziantep'te "Emekliler Lokali" açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince inşaatı tamamlanan "Emekliler Lokali" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 19:16 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:16
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        Gaziantep'te "Emekliler Lokali" açıldı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince inşaatı tamamlanan "Emekliler Lokali" açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Emekliler Lokali, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte bu vizyona uygun projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, eski Öğretmenevi binasının bulunduğu alanı emeklilere yönelik yeni bir sosyal yaşam alanına dönüştürdü.

        Kent merkezinde konumlanan lokal, 65 yaş üstü vatandaşlara hem ekonomik hem de sosyal katkı sunacak şekilde tasarlandı. Sabah 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veren lokalde, 65 yaş üstü emekliler menüdeki ürünlerden yüzde 50 indirimle faydalanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emekliler Lokali'nin yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda anlam taşıyan bir sosyal hizmet olduğunu belirterek, şunları aktardı:

        "Şimdi bu güzel eserleri de yapmak bize nasip oldu. Hakikaten içimdeki duyguları size anlatmak istiyorum, çok mutluyum. Buraya geldiğimiz zaman taş konuşuyor, ağaç konuşuyor, sizin gözünüzün içi konuşuyor, yüreğinizdeki kalbiniz konuşuyor. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler yapmayı Allah bize nasip etsin. Arkamızda dağ gibi durdunuz. Bu sizin duruşunuzla birlikte biz karıncalar gibi çalışıp size yeni eserler yaparak huzurlarınıza geldik."

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneğinin hayata geçtiğini belirterek, "1994'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla başlayan bu vizyon, bugün Gaziantep'te böyle kıymetli bir eserle devam ediyor. Yıllar önce Gaziantep'in kalbi olan bu mekan, şimdi yeniden şehrin sosyal yaşamına katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

        Vali Kemal Çeber de alanın şehrin sosyal yapısına değer katacağını kaydederek, "Siz büyüklerimizi burada sohbet ederken, huzurlu bir şekilde vakit geçirirken görmek bizleri mutlu etti. Şehrin ihtiyaçlarını doğru okuma ve halkla doğrudan temas kurma sanatının başarılı bir örneğiyle karşı karşıyayız." bilgisini paylaştı.

        Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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