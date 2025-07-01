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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:18
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu 2 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 806 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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