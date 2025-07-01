Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 806 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve tabanca şarjörü ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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