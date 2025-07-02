Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kayıp ihbarı yapılan kişi jandarma tarafından sağ olarak bulundu

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kaybolduğu bildirilen kişi sağ olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kayıp ihbarı yapılan kişi jandarma tarafından sağ olarak bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde kaybolduğu bildirilen kişi sağ olarak bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede 29 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde A.F.E'nin çantasında intihar notu bulan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 11 olay yeri inceleme timi, 4 asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat unsuru, bot timi, 17 gönüllü korucu ve 1 kadavra köpeği ile geniş çaplı çalışma yürüttü.

        Aynı zamanda Adana İl Jandarma Komutanlığından Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Kilis İl Jandarma Komutanlığından iz takip köpeği de arama faaliyetlerine dahil edildi.

        Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu, A.F.E, 30 Haziran Pazartesi öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste bilinci açık şekilde bulundu.

        A.F.E, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?

        Benzer Haberler

        Tartıştığı husumetlisini tüfekle öldürdü
        Tartıştığı husumetlisini tüfekle öldürdü
        Türkiye'nin en büyük Doğal Yaşam Parkı'nı 6 ayda 3 milyon kişi ziyaret etti
        Türkiye'nin en büyük Doğal Yaşam Parkı'nı 6 ayda 3 milyon kişi ziyaret etti
        Gaziantep'te sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli yakalandı
        Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları Sırbistan'da başladı
        Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları Sırbistan'da başladı
        Gaziantep'te hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı
        Gaziantep'te hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı
        Gaziantep FK, Surinamlı savunma oyuncusu Myenty Abena'yı renklerine bağladı
        Gaziantep FK, Surinamlı savunma oyuncusu Myenty Abena'yı renklerine bağladı