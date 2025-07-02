Gaziantep'te kayıp ihbarı yapılan kişi jandarma tarafından sağ olarak bulundu

Aynı zamanda Adana İl Jandarma Komutanlığından Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Kilis İl Jandarma Komutanlığından iz takip köpeği de arama faaliyetlerine dahil edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 11 olay yeri inceleme timi, 4 asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat unsuru, bot timi, 17 gönüllü korucu ve 1 kadavra köpeği ile geniş çaplı çalışma yürüttü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede 29 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde A.F.E'nin çantasında intihar notu bulan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu.

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