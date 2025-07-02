Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Kurtuluş Mahallesi'nde, M.Ö. ile S.E. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden S.E, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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