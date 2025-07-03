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        Gaziantep'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:58
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        Gaziantep'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

        Beyler Mahallesi Kırmıtlı bölgesindeki tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Söndürme ve soğutma çalışmaları devam eden yangında yaklaşık 150 dönüm arazi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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