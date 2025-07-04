Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışması sürüyor.
Ekipler, ilçede belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 75 fişek ve 12 hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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