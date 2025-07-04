Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Ekipler, ilçede belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 75 fişek ve 12 hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.