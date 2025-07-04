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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:41
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
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        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışması sürüyor.

        Ekipler, ilçede belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 75 fişek ve 12 hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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