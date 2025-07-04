İslahiye'de aşure günü etkinliği gerçekleşti

Etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı Erman Tecir, adliyede görev yapan hakim ve savcılar ve görevliler katıldı.

İslahiye Adliye Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, programın kaynaşma ve dayanışma ortamını güçlendireceğini ifade etti.

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