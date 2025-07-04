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        İslahiye'de aşure günü etkinliği gerçekleşti

        İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aşure günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:51
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        İslahiye'de aşure günü etkinliği gerçekleşti
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        İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aşure günü etkinliği düzenlendi.

        İslahiye Adliye Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, programın kaynaşma ve dayanışma ortamını güçlendireceğini ifade etti.

        Etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı Erman Tecir, adliyede görev yapan hakim ve savcılar ve görevliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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