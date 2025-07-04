Gaziantep'te yangın riskine karşı önlemler artırıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı kent genelinde önlemlerini artırdı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı kent genelinde önlemlerini artırdı.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın riskini azaltmak için 250 kişilik ekiple kırsal ve ormanlık bölgelerde kuru ot, çalı ve atık temizliği çalışmaları başlattı.
Ekipler, yangın riskinin yüksek olduğu alanlarda bobcat, loder, greyder, traktör, kamyon ve temizlik araçlarıyla temizlik ve yol açma faaliyetlerini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.