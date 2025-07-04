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        Gaziantep'te trafik kazası sonrası yaşanan arbedede 9 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafik kazası sonrası sürücü yakınlarının olay yerine gelen jandarmaya saldırması üzerine çıkan arbedede 4'ü jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:08
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        Gaziantep'te trafik kazası sonrası yaşanan arbedede 9 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafik kazası sonrası sürücü yakınlarının olay yerine gelen jandarmaya saldırması üzerine çıkan arbedede 4'ü jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

        A.Ö.A. (18) idaresindeki EE 550-DT yabancı plakalı minibüs, kırsal Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri yolu kapatan minibüsü olay yerinden çekici ile kaldırmaya çalıştığı sırada, sürücünün yakınları ile güvenlik güçleri arasında tartışma çıktı.

        Sürücü yakınlarının taşkınlık çıkarması üzerine yaşanan arbedede 4'ü jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

        Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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