Gaziantep'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

Zanlıların kazı yaptıkları bölgelerde, 2 dedektör, 3 kazma, 3 kürek, 2 matkap ucu, matkap, 2 emniyet kemeri, 2 çelik halat ve 3 uzatma kablosu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Araban ilçelerinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi yakaladı.

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